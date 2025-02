Thesocialpost.it - Tensioni nella maggioranza, Meloni convoca il vertice: sul tavolo la Consulta, ma non solo

Leggi su Thesocialpost.it

Giorgiahato undia Palazzo Chigi con l’obiettivo di chiudere, entro giovedì, la partita dell’elezione dei quattro giudici della Corte Costituzionale. Ilvedrà la partecipazione dei principali esponenti della.Ci saranno Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, e l’incontro sarà fondamentale per sbloccare una situazione che dura ormai da quasi un anno. Oltre ai giudici della, sulanche la discussione sul dossier sanità, in particolare la riforma dei medici di famiglia, con il ministro Orazio Schillaci.Le trattative in corso si sono intensificate anche grazie ai contatti tra la premiere i leader di opposizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte. La figura che potrebbe rappresentare una svolta nel processo di elezione dei giudici è quella di Maria Alessandra Sandulli, giurista del centrosinistra, che ha messo a disposizione il proprio nome come tecnico per uno dei posti vacantiCorte Costituzionale.