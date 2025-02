Isaechia.it - Temptation Island, una coppia dell’ultima edizione si lancia in un nuovo progetto lavorativo: ecco quale

Unadisi èta in un. Stiamo parlando di Millie Moi e Michele Varriale:Lache ha preso parte alla dodicesimadel reality show che mette a dura prova i sentimenti, durante il loro percorso all’interno del villaggio sembrava intenzionata a chiudere definitivamente. Millie e Michele infatti, in seguito a svariati falò in cui si lamentavano reciprocamente di alcuni loro aspetti caratteriali, avevano deciso di lasciare il programma separati. Una volta terminatoperò, nelle loro interviste del mese dopo, tra loro sembrava essere rimasto un sentimento.E infatti, solamente qualche settimana dopo erano state diffuse sui social alcune foto che li ritraevano insieme in giro per Roma. I due erano nella piena quotidianità e soprattutto sembravano in piena armonia di “”.