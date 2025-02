Ilgiorno.it - Telethon, Lecco provincia più generosa d’Italia: raccolti 420mila euro

– I lecchesi campioni di solidarietà. Hanno di nuovo vinto la Maratona. sebbene a vincere sono stati quanti soffrono di malattie generiche rare e gli scienziati che cercano cure per aiutarli, curarli, guarirli. Durante l'ultima campagna di raccolta fondi i lecchesi hanno donato più di, 421.300 per la precisione. È il nuovo recordle a livello nazionale il quarto consecutivo. In 33 anni, dal 1992, i lecchesi hanno complessivamente raccolto e donato quasi 6 milioni diper i ricercatori di. Grazie “Grazie, un nuovo record di solidarietà – sono le parole di Renato Milani, coordinatorele diper, e di Gerolamo Fontana, presidente dela Uildm, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, le due anime della Maratonalecchese –.