Telefono azzurro presenta il manifesto per i diritti dei bambini nell'ambiente digitale

In occasione del Safer Internet Day 2025,lancia unper unsicuro, inclusivo e rispettoso deidei, con principi e azioni da condividere con le istituzioni e con l'obiettivo di proteggere e responsabilizzare i più giovani online.ribadisce all'interno dell'importanza di tutelare e valorizzare ideie degli adolescenti di oggi e di domani, non solo nel mondo reale ma anche nel mondo. Ile i social network sono risorse preziose, in grado di offrire straordinarie opportunità di apprendimento, socializzazione e partecipazione. Al tempo stesso sono anche fonte di rischi significativi come cyberbullismo, abuso online e violazione della privacy. E' quindi fondamentale accompagnaree adolescenti a un uso consapevole degli strumenti digitali, per proteggerli dai rischi della “rete” con l'obiettivo di tutelare il loro benessere psicologico.