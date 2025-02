Lettera43.it - Telefonata Trump-Putin, il presidente Usa: «Concordato l’avvio immediato dei negoziati per l’Ucraina»

Donaldha annunciato sul suo social Truth che di aver avuto una «lunga e altamente produttiva conversazione telefonica» con Vladimir, nel corso della quale i presidenti di Stati Uniti e Russia hanno discusso di «Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, potere del dollaro e vari altri argomenti», concordando «di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni». The Donald, soprattutto, ha però annunciato di aver raggiunto con lo zar un accordo per «far iniziare immediatamente i» sulai rispettivi team.Da Rubio a Witkoff, il team di negoziatori scelto daIl post disu Truth.ha inoltre fatto i nomi del team incaricato di negoziare per la fine del conflitto in Ucraina: «Ho chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza Nazionale Michael Waltz e all’ambasciatore e inviato speciale Steve Witkoff di guidare iche, sono fermamente convinto, avranno successo».