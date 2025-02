Lanazione.it - TeatRotary: la rassegna solidale dedicata al teatro amatoriale fiorentino

Firenze, 12 febbraio 2025 - È in corso la diciassettesima edizione di “”, ben nota e attesa-concorsoagli amanti della solidarietà e del, organizzata dal Rotary Club Firenze Est – quest’anno presieduto da Michele Reali - nelLe Laudi di Firenze. L’iniziativa, sostenuta dal Quartiere 2 del Comune di Firenze, è patrocinata dal Distretto Rotary 2071 e, come da tradizione, persegue due obiettivi principali: raccogliere fondi a favore del programma End Polio Now per l’eradicazione della poliomielite dal pianeta, e valorizzare le compagnie del nostro territorio. Il primo spettacolo è andato in scena lunedì 27 gennaio, con l’esilarante atto unico della compagnia Il Camerino Volante dal titolo “Rose e Crisantemi”, di Roberto Vergelli. Lunedì scorso è stata invece la volta della Compagnia Stabile del Riccio, impegnata con “Vinsanto e Centrini”, di Massimo Sallei.