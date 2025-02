Cataniatoday.it - Teatro, "Amiche per le Donne" in scena al comunale di Nicolosi

Leggi su Cataniatoday.it

La musica come strumento di unione, la solidarietà come obiettivo comune e l’arte come espressione di forza e bellezza: questi gli elementi chiave di "per le", il grande evento che si terrà il 7 marzo 2025 alle ore 20:30 presso il"Giordana Di Stefano" di. Una serata.