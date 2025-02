Teatro | al Guanella di Milano la commedia di Eduardo De Filippo Uomo e galantuomo per Safe Heart Odv

Leggi su Ildenaro.it

Il 20 febbraio, alle ore 20.45, la compagnia teatrale “Amici di Gastone” porta in scena aldi(Via Giovanni Duprè, 19) ladiDee Galant”.Il ricavato dello spettacolo sosterrà i progetti diODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit in Burkina Faso, in particolare alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.È possibile sostenere l’associazione con una donazione al seguente IBAN: IT17U0303201601010000005969Causale: Donazione liberaleLa partecipazione all’evento è solo su prenotazione con donazione entro martedì 18 febbraio al seguente indirizzo: https://www.odv.org/2024/11/30/a--per--odv/.È possibile scegliere il metodo di pagamento: PayPal, carta di credito o bonifico bancario.