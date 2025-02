Quifinanza.it - Tassi di interesse ancora in calo, ora il taglio della Bce è sempre più probabile

Scendeil tasso disui prestiti per l’acquisto di abitazioni alle famiglie. Nel mese di dicembre, il Taeg è sceso al 3,55%, rispetto al 3,71% di novembre, stando ai dati ultimi di Bankitalia nella pubblicazione “Banche e moneta”.La percentuale di prestiti con tasso determinato per un periodo iniziale fino a 1 anno è rimasta invariata al 6,5%, come nel mese precedente. Il Taeg sui nuovi prestiti per il credito al consumo si è attestato al 10,09%, rispetto al 10,24% di novembre.Gli ultimi dati di BankitaliaIdisui nuovi prestiti alle società non finanziarie si sono attestati al 4,40%, rispetto al 4,53% del mese precedente. Per i prestiti di importo fino a 1 milione di euro, il tasso è stato del 4,95%, mentre per quelli superiori a tale soglia si è registrato un tasso del 4,12%.