Tamburi chitarre e bassi assieme a Jovanotti | chi sono i Rockin’ 1000 e come sono arrivati a Sanremo – Il video

che hanno accoltofuori dall’Ariston nella prima serata della 75esima edizione del Festival digià iconici. Ad accompagnare il superospite d’oro vestito c’erano anchee fiati, suonati da una delegazione del. Un collettivo mille musicisti arrivato al suo decimo anno di attività, che ama definirsi the biggest rock band on Earth. Oggi suonano aspecializzati nell’organizzazione di eventi musicali caratterizzati dalla forza dirompente della loro sincronia. Ma la loro storia parte da un’idea inusuale che prese corpo nel 2015. Mille musicisti per i Foo FightersIl fondatore deisi chiama Fabio Zaffagnini. Un imprenditore cesenate che dieci anni fa aveva un obiettivo chiaro: convincere i Foo Fighters a suonare nella sua città.