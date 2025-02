361magazine.com - Tamberi ci ripensa: gareggerà fino a Los Angeles 2028. “Jovanotti mi ha invitato sul palco”

Leggi su 361magazine.com

L’ex campione olimpico ha sciolto le riserveIl trauma di Parigi 2024, con i calcoli renali che hanno impedito a Gianmarcodi competere al top della sua forma, l’ex campione olimpico di Tokyo 2020 ha pensato al ritiro.In queste settimane, sui social, con alcuni video, ha ripercorso tutti gli anni della sua carriera e poi ieri, a sorpresa è salito suldell’Ariston.Non era infatti prevista una sua ospitata ma era stata solo fissata per oggi, 12 febbraio, una conferenza stampa in cui avrebbe svelato il futuro. Poi, l’annuncio è stato fatto in diretta nel corso della prima serata, “bruciando”, l’annuncio di oggi pomeriggio.“Ci vediamo a Los”. ha detto, lannuncio arriva direttamente daldell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo, ospite di Carlo Conti insieme a