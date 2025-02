Sport.quotidiano.net - Tamberi: “Anche la gente mi chiedeva di continuare, decisione non scontata dopo mesi difficili”

Sanremo, 12 febbraio – L’asticella si alza ancora. Los Angeles 2028, quando avrà 36 anni. Come annunciato ieri sera sul palco di Sanremo, Gianmarcorilancia i propri sogni andando oltre l’incubo di Parigi 2024. Unache ha scatenato un applauso enorme, ieri al Festival, mentre era con Jovanotti con tutti i riflettori puntati addosso."Sono stati– dice ‘Gimbo’ oggi alla House of Bmw all’Hotel Miramare The Palace – non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco e sacrificare così tanto per un obiettivo così grande. Quando si prende una botta così è difficile perché si perde fiducia, non si ha il coraggio di ambire a qualcosa.Parigi avevo paura di riprovarci e fino ai primi di gennaio ogni giorno cambiavo idea. Poi mi sono reso conto che era unadi famiglia, non solo personale.