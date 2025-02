Lanotiziagiornale.it - Taiwan accerchiata dai caccia e dalle navi militari cinesi. Ira del governo di Taipei che denuncia “manovre ostili” e teme una guerra con Pechino

A contrapporre Stati Uniti e Cina non è soltanto lacommerciale, innaugurata da Donald Trump, ma soprattutto la delicata situazione di, la cui indipendenza è sostenuta da Washington mentrerivendica la propria sovranità sull’isola. Tensione che cresce di ora in ora, tanto che diversi esperti ritengono che potrebbe deflagrare in un conflitto aperto tra le due superpotenze, anche a causa delle ultime provocazioni provenienti dal regime di Xi Jinping. Come riporta il ministero della Difesa di, sono stati individuati 62 aereinelle ultime ore.Sempre stando a quanto dichiarano le autorità di, i jetsono stati avvistati nei pressi dell’isola proprio in coincidenza con il passaggio di dueamericane nello Stretto che separa la Cina continentale dall’isola, rivendicata da