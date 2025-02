Gamerbrain.net - SYNDUALITY ECHO OF ADA: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

of Ada si presenta come un esperimento ambizioso, fondendo il genere degli extraction shooter con un’ambientazione post-apocalittica e una narrativa che si intreccia con l’anime omonimo. L’idea di un mech-action game con una forte componente sociale e cooperativa risulta affascinante sulla carta, ma la realizzazione pratica evidenzia alcune criticità che ne compromettono il potenziale.of Ada – Gamerbrain.netOF ADAAmbientato nell’anno 2222, il gioco ci trasporta in un pianeta devastato dalla pioggia velenosa nota come Lacrime della Luna Nuova. L’umanità si è rifugiata in città sotterranee e i Drifters cacciatori di risorse si avventurano in superficie alla ricerca di Cristalli AO, combattendo contro pericolose creature chiamate Ender.