Tvplay.it - Svolta Vlahovic, adesso l’affare decolla: si sblocca il passaggio in Premier League

Con la novità degli ultimi giorni potrebbersiche porterà Dusandalla Juventus al club di: le indiscrezioni dall’Inghilterra.L’arrivo di Randal Kolo Muani alla Juventus, sebbene soltanto in prestito per la seconda metà di stagione, sembra aver ridimensionato ulteriormente l’impiego di Dusanda parte dei bianconeri, anche a causa di una condizione fisica generale che il centravanti sta recuperando. I numeri dell’attaccante francese e anche la spesa per portarlo a titolo temporaneo in Italia rendono comprensibile il suo copioso impiego. Tuttavia è inevitabile il ragionamento sul domani del serbo.: siilin(LaPresse) – tvplay Dusan, infatti, è legato alla Juventus da un contratto fino a giugno del 2026, ma potrebbe essere tempo di fare le valigie già durante la prossima estate.