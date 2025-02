Oasport.it - Svizzera incredibile in Coppa Europa. Sei atleti nelle prime sei posizioni a Crans Montana. Nono Molteni

Clamoroso dominio svizzero nella discesa libera di. Semplicementela prestazione della squadra elvetica, che ha piazzato seiseicon la vittoria di Livio Hiltbrand davanti al connazionale Sandro Manser (+0.33) e Gael Zulauf (+0.41).Quarto posto per Marco Kohler (+0.46), che ha preceduto i compagni di squadra Lenz Haechler (+0.73) e Christophe Torrent (+0.79), che sono andati a completare un sestetto da record per la. Settimo posto per il primo dei non elvetici, l’americano Kyle Negomir (+0.93) davanti all’austriaco Andreas Ploier (+1.09).Il migliore degli azzurri è stato Nicolò, che ha concluso alposto con 1.12 di ritardo dalla vetta, con il lombardo che ha perso molto nel tratto centrale. Completa la Top-10 il francese Charles Gamel Seigneur (+1.