Sventata truffa dell’home banking Bloccato bonifico da 15mila euro

Pericolo linkldino sugli sms del cellulare, potrebbe costarvi tantissimi soldi. E’ quanto accaduto ad un uomo di Fermo che, ingenuamente, aveva seguito le indicazioni del malvivente che stava cercando di raggirarlo. Fortunatamente aveva fatto in tempo a bloccare l’operazione bancaria e ad allertare la polizia che aveva individuato e denunciato il responsabile della tentatada 15.000commessa attraverso una tecnica molto diffusa: l’invio di un link contenuto in un sms. Nei guai è finito un napoletano di 21 anni che, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere di tentataaggravata. La vittima aveva ricevuto un sms, apparentemente dall’applicativo home-del proprio istituto bancario, contenente l’avviso di una potenzialee l’invito ad aprire un link riportato nel messaggio.