Genovatoday.it - Svelato il percorso della Milano-Sanremo 2025: dove passerà a Genova e in Liguria

Leggi su Genovatoday.it

È statoil, la 116esima edizioneClassicissima di primavera prevista per sabato 22 marzo: anche quest'anno la celebre corsa ciclisticaper il ponente genovese.Si parte da Pavia anche quest'anno, come nel 2024 (e come succederà anche per.