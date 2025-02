Inter-news.it - Suwarso torna su Nico Paz: «Vogliamo resti al Como, ma occorre realismo!»

Marwin, Presidente del, si è espresso sul possibile futuro diPaz. Il patron del club lombardo non ha escluso nulla riguardo il suo futuro.IL COMMENTO – Marwinha parlato a Sky Sport della situazione di mercato del calciatore delPaz, adottando una linea meno ferma rispetto a quella vista in precedenza. A differenza del passato, in cui il magnate indonesiano ha escluso categoricamente la volontà di privarsi dell’argentino, il numero uno delha lasciato aperte più opzioni: «Tutti noichePaz possa rimanere con noi per sempre. L’ambizione deve essere forte, ma è possibile che le cose cambino: questa è la vita. Quello che dobbiamo fare è essere bravi a gestire i problemi che sorgeranno».sul possibile futuro diPaz al(e non solo)LA POSIZIONE –ha poi sottolineato la posizione delsul tema: «è un grande giocatore.