Secoloditalia.it - Suprematista e satanista di 15 anni arrestato a Bolzano: preparava un attentato, nel cellulare immagini choc

Un 15enne diè statocon l’accusa di terrorismo: secondo le investigazioni della Digos, l’adolescente altoatesino militava in un gruppoe neonazista, oltre ad essere pronto a portare a termine un. Il giovane, che è stato trasportato all’Istituto di custodia minorile di Treviso e ora si trova a disposizione della procura per i minorenni di, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione e utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine è iniziata dopo un’attività informativa della Digos, che ha successivamente portato gli agenti a una perquisizione nella casa in cui il minorenneviveva con la famiglia.