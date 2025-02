Novaratoday.it - Superenalotto, nel novarese vinti oltre 18mila euro

Nuova vincita alnel.Secondo quanto comunicato da Agipronews in una nota stampa, infatti, nel concorso di martedì 11 febbraio, a Oleggio Castello è stato centrato un "5" da 18.033,32. La giocata vincente è stata convalidata presso l'edicola in via Vittoro Veneto 28.