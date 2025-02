Lanazione.it - Sul podio delle società la Futura è terza

Laè lamigliord’Italia per quanto riguarda il nuoto artistico. E’ questo il verdetto emerso al termine dei campionati italiani della categoria "juniores", andati in archivio pochi giorni fa a Roma, che hanno visto il club presieduto da Roberto Di Carlo conquistare laposizione della classifica generale (ed il relativo trofeo) con 389 punti, sulla base della somma dei risultati ottenuti dai singoli tesserati. Meglio del gruppo pratese diretto da Simona Ricotta ed allenato da Bianca Vivirito e Andrea Bongi hanno fatto solo il Seregno Insport e la corazzata Rari Nantes Savona (che dalla scorsa estate ha in rosa anche Ginevra Marchetti e Gabriele Minak, cresciuti proprio nellae capaci di agguantare la medaglia d’oro nel "duo mix", ndr). Meritoperformance fatte evidenziate nelle varie specialità della kermesse da Sara Ciolini, Margherita Santini, Tommaso Bartolini, Autora Ballotti, Ginevra Magelli, Gaia Bonanni, Sara Cipriani, Costanza Piscicelli, Ilenia Boscaino, Olivia Mazzoni, Amanda Rossi, Emma Tilli e Viola Torracchi, che hanno permesso alla compagine laniera di salire sulnella massima competizione giovanile nazionale alla quale hanno preso parte quarantaprovenienti da tutta Italia.