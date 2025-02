2anews.it - Sul palco del Teatro Bolivar arriva “Stai Zitta” dal libro di Michela Murgia

Leggi su 2anews.it

Alandrà in scena “”, daldi, con Antonella Questa, Valentina Melis e Lisa Galantini per la regia di Marta Dalla Via. Domenica 16 febbraio, alle ore 19.00, al(Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, andrà in scena “”, daldi, con .