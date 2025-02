Ilgiornaleditalia.it - Suicidio Alex Benedetti, credito di 70mila euro per lavori col superbonus in una villetta nel parco del Ticino, si indaga anche su problemi di salute

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il direttore di Virgin Radio aveva anticipato i soldi per ristrutturare la proprietà ma poi non avrebbe potuto recuperare ildal, causa fermo dei, direttore di Virgin Radio, si sarebbe suicidato per undisviluppato neidi un