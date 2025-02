Iltempo.it - "Subito i negoziati per l'Ucraina", la telefonata della svolta tra Putin e Trump

Avviareper fermare la guerra in. È questo in estrema sintesi il contenuto del colloquio tra il presidente degli Stati Uniti, Donalde il leader russo, Vladimir. "È stata unamolto lunga, durata quasi un'ora e mezzo", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Ho appena avuto una lunga e molto produttivacon il Presidente russo Vladimir. Abbiamo discusso di, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, potere del dollaro e vari altri argomenti", ha spiegato, in un post su Truth Social. "Entrambi abbiamo riflettuto sulla grande storia delle nostre nazioni e sul fatto che abbiamo combattuto insieme con tanto successo nella Seconda Guerra Mondiale, ricordando che la Russia ha perso decine di milioni di persone e noi, allo stesso modo, ne abbiamo perse tante! - ha proseguito - Ognuno di noi ha parlato dei punti di forza delle rispettive nazioni e dei grandi vantaggi che un giorno avremo lavorando insieme".