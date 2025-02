Su RaiPlay un documentario sulla storia della breakdance

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 feb. (askanews) – In esclusiva suilche racconta laumana e artistica, seguendo il suo percorso dalla nascita nel Bronx fino all’esordio olimpico a Parigi 2024. Un film di Fabrizio Silvestri, prodotto da TwentySix srl per Rai Documentari. “Breaking: dalla strada alle Olimpiadi” è un’odissea visiva che cattura lo spirito selvaggio e l’energia travolgente, un viaggio epico dalle sue umili origini nelle strade al palcoscenico olimpico! Il film ci immerge nel cuore pulsantecultura hip-hop, presentandoci i leggendari B-Boy e B-Girl che hanno plasmato ladi questo movimento. Figure mitiche come DJ Jad (Articolo 31), DJ Enzo, Michele D’Anca (Casino Royale) e la pionieristica fly girl italiana Rudy Cavallo condividono la scena con la nuova generazione di talenti: Simone Arasi (B-Boy Jet Lag), Cristian Bilardi (B-Boy Mowgly), Chiara Ceseri (B-Girl Spider Girl), Alessandra Chillemi (B-Girl Alessandrina), Antilai Sandrini (la straordinaria B-Girl Anti!) e Alessio Signore (B-Boy Snap), i sei membrisquadra nazionale FIDESM di Breaking.