Su Prime Video 4 documentari raccontano la trasformazione di Renault

ROMA (ITALPRESS) – “Anatomia di un come-back”, una serie dicomposta da 4 episodi di 40 minuti ciascuno, realizzati da Breath Film e Sans Borne racconta dall’interno il piano disenza precedenti di un costruttore automobilistico,Group. In un settore di solito molto chiuso, l’azienda spalanca le sue porte per la prima volta: dalla progettazione di nuovi modelli, come5, ai box della scuderia di F1 Alpine, passando per i segreti di produzione e l’esclusivo reveal di un nuovo modello, un viaggio che vi porterà in giro per il mondo intero. Anatomia di un come-back spiega comeGroup sia riuscito a trasformarsi in seguito ad una crisi mai vista nel settore, sopraggiunta ad inizio 2020. Rischiando di scomparire, l’azienda lancia un piano che le offre la sua ultima possibilità.