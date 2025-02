Ilrestodelcarlino.it - "Stupro dopo la discoteca". L’accusato resta in libertà

Proseguono nel massimo riserbo le indagini sulla violenza sessuale denunciata da una ragazza di 20 anni, nella notte tra venerdì e sabato a Calcinelli. Il ragazzo accusato dalla giovane è ancora in stato di, sebbene indagato per un reato gravissimo. Si tratterebbe di un ragazzo di origine straniera poco più grande di lei. Il giovane non è stato arto perché al momento della denuncia non sussisteva la flagranza di reato. La sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori e ad oggi, non gli è stata applicata alcuna misura cautelare. Le autorità infatti stanno valutando attentamente tutti gli elementi a disposizione, compreso il referto del pronto soccorso, classificato in "codice rosa", che al momento attesta solo l’avvenuto rapporto sessuale. Per stabilire invece se ci sia stata violenza, sarà determinante l’esito degli esami medici a cui si è sottoposta la giovane, quelli previsti dal protocollo sanitario per le vittime di aggressione sessuale.