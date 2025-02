Ilgiornaleditalia.it - Studio, Tki e immunoterapia più efficace di sunitinib in carcinoma a cellule renali

All'Asco Gu i risultati a oltre 5 anni con sopravvivenza globale mediana di 11 mesi in più per l'associazione cabozantinib con nivolumab Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti conavanzato (aRcc) non precedentemente trattato, cabozantinib (inibitore della t