Studenti del Licini ’inviati’ al festival

Un’esperienza straordinaria, quella che vede protagonisti tredel liceo artistico ‘’ di Ascoli. Loris Ricci, Giuseppe Paoletti e Francesco Rossi, infatti, in questi giorni saranno ‘inviati’ a Sanremo in quanto vincitori del progetto intitolato ‘Le professioni deldi Sanremo 2025’. Si tratta di una iniziativa realizzata in collaborazione tra la Camera di commercio delle Marche e l’Ufficio scolastico regionale. I lavori hanno suscitato l’interesse della giuria, che ha apprezzato lo spirito di collaborazione dei ragazzi e la professionalità con cui hanno affrontato la sfida. I docenti Ornella Fiumara e Gianluca Pambianchi hanno guidato glidurante l’intero percorso, offrendo loro il supporto necessario per sviluppare le competenze tecniche e creative richieste dal progetto.