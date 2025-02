Lanazione.it - Studente in missione da Mattarella. Il nonno: "Orgoglioso di mio nipote"

Ha salutato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della sua recente visita a Marsiglia e gli ha illustrato il contenuto di una cartolina d’epoca. L’onore, guadagnato sul campo, è toccato a un giovaneresidente ufficialmente a Monterchi, ma che vive con la famiglia nella città francese. Si chiama Ilan Alhaj, è nato a Città di Castello, ha 17 anni e mezzo e, dopo aver terminato gli studi nella sezione italiana del liceo, frequenta adesso la scuola di formazione europea che si trova appunto a Marsiglia. Il padre è di origine palestinese; la madre, Annaluna, è figlia del maestro Antonio Rolle, insegnante elementare a Monterchi da poco in pensione, che abita nella frazione di Borgacciano e che è conosciuto anche per la sua straordinaria collezione di burattini. Anagrafe italiana, quindi, per Ilan, che ha vissuto a Monterchi e che spesso vi torna, specie nel periodo delle vacanze, per fare visita ai nonni materni; non solo: quando un domani avrà diritto di voto, potrà esercitarlo proprio nel Comune delle Valcerfone.