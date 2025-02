Ilrestodelcarlino.it - Studente aggredito alle spalle e rapinato in stazione a Bologna: arrestati due minorenni

, 12 febbraio 2025 - È statodi prima mattina in. La vittima, unospagnolo, domiciliato provvisoriamente in città per il programma Erasmus +, è statodella collana che portava al collo. I dueri, entrambidi 16 e 17 anni, sono stati intercettati poco lontano, in via Boldrini, dai carabinieri del nucleo radiomobile e sono staticon l'accusa di rapina aggravata in concorso. Aggressione inIl tutto è accaduto l'altro giorno,prime ore del mattino, quando lodi 23 anni, che stava salendo su un treno diretto a Modena, in partenza dal binario 3 ovest, è statospdai dueche gli hanno portato via la collana. Reazione e intervento dei carabinieri Il ragazzo, illeso, ma spaventato, si è messo all'inseguimento dei dueri che stavano scappando verso l'ingresso della