Stretto di Taiwan il passaggio di due unità militari Usa scatena l’ira di Pechino | Commando in massima allerta

Roma, 12 febbraio 2025 - Duedella Marina militare Usa hanno attraversato lodidal 10 al 12 febbraio sfidandodi. Donald Trump ha così voluto inviare un messaggio a Xi Jinping e alle continue minacce e provocazioni della Cina contro la ribelle Taipei.ha subito condannato l'iniziativa di Washington: "L'azione degli Stati Uniti invia segnali sbagliati e aumenta i rischi per la sicurezza", mossa che arriva però dopo che il governo diha denunciato 48 ore di vero e proprio assedio dal mare con 62 aerei, 15 navi da guerra e duedella guardia costiera cinese in navigazione attorno all'isola. Il cacciatorpediniere Uss Ralph Johnson La U.S. Navy ha confermato "il transito nord-sud" del cacciatorpediniere Uss Ralph Johnson e della nave oceanografica Bowditch.