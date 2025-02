.com - Storia, Politica, Scienza, Filosofia..tra le proposte editoriali di febbraio

Hermann Kurzke – Thomas Mann. La vita come opera d’arteIn occasione del 150° anniversario della nascita e del 75° anniversario della morte, torna disponibile per il lettore italiano la biografia di Thomas Mann di Hermann Kurzke.Un volume che continua a essere un testo di riferimento anche in Germania, in quanto ha saputo per primo dar voce a un Mann meno univoco e di rappresentanza, a uno scrittore capace trasfigurare le proprie paure nelle paure di tutti fino a estrarne una sostanza mitica.Grazie alla straordinaria conoscenza non solo delle opere edite in vita, ma anche di tutti i documenti (a partire dai diari) pubblicati dopo la morte di Katia Mann, Kurzke riesce a illuminare lo spazio tra l’esperienza e il mito.Hermann Kurzke (Berlino 1943-Magonza 2024) è stato uno storico della letteratura e teologo tedesco.