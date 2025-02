Stones ha lasciato arrabbiato e frustrato dopo aver soffiato il piombo nella sconfitta del Real Madrid

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-12 00:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Johnè stato” e “” dal crollo in ritardo di Manchester City in unaper 3-2 da parte delloro gamba di play-off Knockout della Champions League.ha assicurato la vittoria attrso due gol in ritardo di Brahim Diaz e Jude Bellinghamche Erling Haaland aveva messo la città in vantaggio dal punto di penalità all’80 ° minuto.City ha guidato attrso il primo gioco di Haaland10 minuti prima che Kylian Mbappe livellasse la partita nel secondo tempo in vista del drammatico finale all’Etihad.Continua le lotte insolite della squadra di Pep Guardiola in questa stagione, con la quinta squadra della Premier League ora che si dirige verso la Bernabeu la prossima settimana che ha bisogno di ribaltare un deficit di goal per raggiungere gli ultimi 16.