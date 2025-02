Feedpress.me - StMicroelectronics: due settimane di cig per 2.500 dipendenti a Catania

In uno scenario di riferimento che resta difficile nel primo trimestre 2025,continua a far fronte a un ritardo nella ripresa e a una correzione delle scorte nel settore industriale , oltre a un rallentamento nell' automotive , particolarmente in Europa. È la motivazione che ha spinto la società italo-francese produttrice di chip ad annunciare ai sindacati un piano di risparmi.