Ilfattoquotidiano.it - Stm, due settimane di cassa integrazione a Catania. Coinvolti fino a 2.500 dipendenti

StMicroelectronics chiederà laguadagni ordinaria per il sito di, eccetto il nuovo investimento chiamato WSiC, per circa una settimana in marzo e circa una settimana in aprile. Sarannoun massimo di 2.500su un totale di 5.400. È quanto si apprende da fonti qualificate. La riduzione temporanea non è correlata al programma globale annunciato da Stm per ridisegnare la base manifatturiera, accelerando la capacità produttiva del silicio e del carburo di silici ridimensionando la struttura di costo globale.A fine gennaio il gruppo di semiconduttori ha comunicato dati deludenti. Il 2024 si è chiuso con ricavi in calo del 23% a 13,2 miliardi e con profitti in discesa del 63% a 1,5 miliardi. A differenza di ciò che avviene abitualmente, non ha fornito prospettive per l’intero 2025 ma solo per il primo trimestre.