Tpi.it - Stellantis anticipa a novembre la produzione della Fiat 500 ibrida a Mirafiori

Leggi su Tpi.it

La500scatterà neldi quest’anno, in anticipo rispetto al piano originario, che prevedeva l’avvio dal 2026. Lo aveva già annunciato lo scorso ottobre l’allora amministratore delegato Carlos Tavares e la conferma è arrivata ieri, martedì 11 febbraio, nel corsoseduta aperta del Consiglio regionale del Piemonte dedicato alla crisi dell’automotive.“L’obiettivo è di arrivare a produrne 100.000 modelli l’anno, aggiungendosi allaversione elettrica”, ha spiegato Antonella Bruno, responsabile diper l’Italia. La 500 elettrica, già oggi in, “sarà completamente rinnovata e sarà sempre prodotta aall’inizioprossima decade”, ha sottolineato la manager, prefigurando la stabilizzazione di 95 ingegneri sotto i 35 anni e l’assunzione di altri 22, sempre Under 35.