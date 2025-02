Ilrestodelcarlino.it - Statale bloccata, summit al ministero: "Così rallenta anche l’Ultimo Miglio"

Raddoppio della variante alla16 e lavori fermi: martedìaldelle Infrastrutture per capire l’epilogo di una vicenda che per la filiera istituzionale di centrodestra rischia di diventare sanguinosa: "Martedì prossimo incontrerò Anas e impresa incaricata dei lavori (Inc spa, ndr) – ha detto ieri il viceministro Edoardo Rixi intervenendo all’incontro in porto – c’è da capire se si può andare avanti con l’appalto oppure no. Il rischio di tenere fermo il cantiere per più di un anno sarebbe un guaio. Sarebbe tutto da rifare, progetto, appalto evia. La ditta incaricata dei lavori si sta disimpegnando, qui come nell’appalto che ha con Anas e con noi in Lombardia. Ascolterò le due versioni martedì, poi toccherà a me trovare una sintesi nell’interesse comune". Il nodo al centro del contendere sembra essere l’economicità dell’appalto e l’aumento dei costi: "Deve essere chiaro – ha aggiunto Rixi – che noi vogliamo riconoscere all’azienda il costo reale dell’opera.