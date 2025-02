Ilrestodelcarlino.it - Stasera in campo per i recuperi. Savignano, esonerato Casarini

La pioggia delle ultime settimane prima ancora la neve in Appennino hanno portato alla prima vera andata stagionale di, con alcune gare che si giocheranno in questa settimana. Ieri sera in Prima "D" la capolista Medolla ha giocato a Castelvetrro col Pavullo.invece ci sono 5 gare, al momento tutte confermate (4 su 5 sono sui sintetici): in Prima "C" il Corlo ultimo della classe riceve alle 20,30 la Falk, in Seconda "F" alle 20,45 a Castelvetro si gioca Levizzano-Spezzanese, in Seconda "G" alle 20,30 Sanmartinese-Solarese (a Finale) e Nuova Aurora-Junior Finale che riparte dal 27’ sullo 0-0 dopo la sospensione per nebbia, in Terza "B" alle 21 si gioca Fosdondo-Concordia sul sintetico di San Prospero di Modena. Domani invece è in programma Fonda Pavullese-Maranese alle 20,30 a Polinago, mentre è stata spostata a mercoledì 19 la gara di Terza "A" Solignano-Bortolotti (si gioca a Castelvetro).