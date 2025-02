Startup EIT Food Accelerator Network | candidature entro il 21 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

Fino al 21è possibile candidarsi per l’EIT(EIT FAN), il programma di accelerazione peragroalimentari che affrontano le maggiori sfide all’interno del sistema alimentare europeo. Il programma offre allel’opportunità di validare la propria tecnologia, accelerare il percorso verso la commercializzazione e migliorare la preparazione agli investimenti. L’EIT FAN dura 2-3 mesi, svolto in modalità ibrida, attraverso sei hub di innovazione distribuiti in Europa, ciascuno con un focus tematico specifico (Circular solutions forsystems, Helsinki Hub;as medicine, Haifa Hub; Future-resilient agriculture, Warsaw Hub; New ingredients and bioprocessing, Paris Hub; Resilient supply chains & reducing scope 3 emissions, Munich Hub; Sustainablepackaging, Bilbao Hub).