Oasport.it - Startlist gigante femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 13 febbraio andrà in scena ildeidi sci alpino. Sulle nevi di(Austria) inizia il fine settimana riservato alle discipline tecniche che faranno calare il sipario sulla rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo tra le porte larghe: appuntamento alle ore 09.45 con la prima manche e alle ore 13.15 con la seconda manche, le atlete si fronteggeranno a viso aperto per la conquistaambite medaglie.L’Italia vuole sognare in grande con Federica Brignone, già medaglia d’argento in superG la scorsa settimana. La fuoriclasse valdostana, che in stagione si è imposta in due appuntamenti di Coppa del Mondo in questa specialità, ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. L’azzurra dovrà vedersela in particolar modo con la svedese Sara Hector, la svizzera Lara Gut-Behrami, la neozelandese Alice Robinson, la norvegese Thea Louise Stjernesund, la croata Zrinka Ljutic e la statunitense Paula Moltzan.