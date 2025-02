Sport.quotidiano.net - Stangato Molina, tre turni di squalifica. Cartellini, la Spal è la squadra più ’cattiva’

Leggi su Sport.quotidiano.net

La mannaia del giudice sportivo si è abbattuta senza pietà sulla, ancora una volta. Nello specifico, Juan Ignacioha rimediato addirittura tre giornate di, mentre Teophilus Awua e Ludovico D’Orazio salteranno soltanto la partita di domenica prossima contro il Rimini. Per l’argentino si temevano duedi stop, invece la sanzione è stata ancora più pesante, col bollettino ufficiale che ha emesso l’ardua sentenza. In pratica,– ammonito nel primo tempo e poi espulso direttamente nella ripresa – è stato fermato per un turno per somma di ammonizioni (era la quinta dall’inizio del campionato) e due per l’episodio che ha indotto l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso. Ecco il comunicato del giudice sportivo:è statoto "per avere, al 25’ del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, a seguito di un contrasto aereo e mentre entrambi i giocatori si trovavano a terra, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, senza conseguenze".