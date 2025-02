Strumentipolitici.it - Stampa, Elodie batte Papa Francesco

Scorrendo i quotidiani di oggi mi hanno colpito due fatti che in verità sono facce della stessa medaglia.Ile gli artisti per la paceAl Festival di Sanremo ieri è stato mandato in onda il messaggio di pace die due artiste, una israeliana e una palestinese, hanno interpreto insieme il classico di Lennon “Imagine”. Tutto ciò è passato in secondo rispetto alle parole pronunciate daa poche ore dall’inizio del Festival in risposta a una domanda di Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia: Non voterei mai per Giorgia Meloni. Nemmeno se mi tagliassero una mano. La cantante non nuova a tali uscite politicizzate.Le dichiarazioni politicizzateQualche giorno fa è toccato a Rose Villain, che avendo vissuto negli States, ha sentito il dovere di affermare: Quando fu eletto Biden tutti scendemmo per le strade a festeggiare, oggi non c’è nulla da festeggiare, ma al contrario faccio fatica ad immaginare, se mai diventerò mamma, come si possa crescere un figlio in quella società.