Spazionapoli.it - Stadio Maradona, clamorosa decisione di De Laurentiis: l’ha comunicata a Manfredi

Notizie Calcio Napoli – Novità sullo, con ladel presidente Aurelio Deanche al sindaco GaetanoPer le notizie calcio Napoli, giungono importantissime novità sullo. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato alcuni aggiornamenti sul dialogo con il sindaco Gaetano, ma quest’oggi sono sorti ulteriori dettagli che danno una svolta per la struttura di Fuorigrotta. La casa delle partite dei partenopei, infatti, è al centro di numerose discussioni da mesi.Con l’Europeo del 2032 all’orizzonte, la struttura è stata presa in considerazione inizialmente per ospitare le partite della kermesse. Le condizioni attuali dello, però, impedirebbero di svolgere degli incontri di tale portata internazionale al suo interno.