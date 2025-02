Lapresse.it - Spyware, governo: Paragon mai sospeso né rescisso il contratto

Leggi su Lapresse.it

Solutions ha garantito la fornitura del servizio, in ottemperanza alle clausole contrattuali, con massima professionalità e serietà” e “non ha maiil servizio nénessun”. Il, prima con le risposte del ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani nel corso del question time alla Camera e poi attraverso le parole del sottosegretario Alfredo Mantovano, chiarisce alcuni aspetti della vicenda legata alla società fondata in Israele finita negli ultimi giorni al centro dell’attenzione per il caso legato all’utilizzo delloGraphite.Ciriani: “Tutte le intelligence del mondo usano strumenti come quelli di”Il ministro, parlando nell’Aula di Montecitorio, ha sottolineato che “come tutte le intelligence del mondo, anche i servizi italiani, al fine di contrastare le organizzazioni terroristiche o criminali, in nome della sicurezza nazionale da molti anni fanno ricorso a strumenti come quelli prodotti e forniti dall’azienda”.