Fanpage.it - Spotify sblocca le funzioni segrete per il Festival di Sanremo: come ascoltare la playlist ufficiale

Leggi su Fanpage.it

ha lanciato ladeldi2025. Oltre a questo c'è anche un'animazione dedicata per le canzoni in gara. L'app di streaming musicale si prepara ad affrontare la settimana più importante per il mercato discografico.