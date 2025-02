Quifinanza.it - Spotify, disservizio per gli abbonati Premium: quando scatta il rimborso

Leggi su Quifinanza.it

, il piano in abbonamento senza pubblicità pensato dall’azienda per offrire un’esperienza musicale senza interruzioni, sta facendo i conti con un problema tecnico. Nelle ultime ore, alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di ripetuti annunci pubblicitari durante l’ascolto, gli stessi che – pagando – non dovrebbero essere proposti loro durante l’utilizzo del servizio.Uno dei vantaggi che ha infatti chi sottoscrive il piano è l’assenza di pubblicità e di interruzioni tra un ascolto e l’altro. Per questo molti si stanno già chiedendo come risolverlo e, inoltre, se è caso di chiedere unall’azienda per il.Prima di capire se spetta, vediamo cosa è successo e come è possibile rimediare. Se il problema non dovesse risolversi, vediamo anchee seil