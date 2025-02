Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari mercoledì 12 febbraio, programma, streaming

12ci aspetta una ricca giornata di. I Mondiali di sci alpino propongono la neonata combinata a coppie maschile: ogni Nazione schiererà due uomini, alle ore 10.00 un elemento del binomio si cimenterà in discesa alle ore 10.00 e alle ore 13.15 l’altro componente del sodalizio sarà impegnato in slalom, i due tempi verranno sommati e si determinerà la classifica generale che assegnerà le medaglie.A Lenzerheide incominciano i Mondiali di biathlon, ad aprire la rassegna iridata in Svizzera sarà la sempre affascinante staffetta mista. A Lake Placid, invece, spazio ai Mondiali juniores di salto con gli sci con un paio di gare tra tardo pomeriggio e prima serata. Il quadro delle disciplinein questa giornata infrasettimanale insolitamente ricca sarà completato dalla Coppa Europa di sci alpino: spazio alla discesa libera maschile a Crans Montana.