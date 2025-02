Sport in tv mercoledì 12 febbraio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,12, sarà ricca diivi. La Champions League torna protagonista con i turni di andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale. L’Atalanta giocherà sul campo del Club Brugge alle 18.45 per cercare di portare avanti i compiti in vista del ritorno in casa al Gewiss tra meno di una settimana (18/02). Il Milan vola a Rotterdam e avrà una trasferta impegnativa al De Kuip contro il Feyenoord, ex squadra del neo arrivato Santiago Gimenez. Calcio d’inizio alle 21.00. Celtic-Bayern Monaco (21.00) e Monaco-Benfica (21.00) le altre due partite. Recupero di Premier League con il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool (ore 20.30), rinviata qualche mese fa per impedimenti climatici. Il tennis non si ferma con gli Atp 250 di Buenos Aires (terra battuta), Marsiglia (cemento indoor) e Delray Beach (cemento).